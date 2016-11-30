Курс готівкового долара не змінився

Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:

USD/UAH — 27,0000/27,1000 (не змінився);

EUR/UAH — 28,8000/29,0500 (зріс на 0,24%);

RUR/UAH — 0,4070/0,4150 (знизився на 0,18%).

Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у вівторок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,18%.