Курс готівкового долара не змінився
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Курс готівкового долара у середу зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці не змінився, передає УНН із посиланням на Fin.Biz.Ua.
Таким чином, сьогодні ціни на ринку валютообмінних операцій у Києві встановилися на таких рівнях:
USD/UAH — 27,0000/27,1000 (не змінився);
EUR/UAH — 28,8000/29,0500 (зріс на 0,24%);
RUR/UAH — 0,4070/0,4150 (знизився на 0,18%).
Як повідомляв УНН, курс готівкового долара у вівторок зранку на ринку валютообмінних операцій у столиці знизився на 0,18%.