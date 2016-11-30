Курс наличного доллара не изменился
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Курс наличного доллара в среду утром на рынке валютообменных операций в столице не изменился, передает УНН со ссылкой на Fin.Biz.Ua.
Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
USD/UAH - 27,0000/27,1000 (не изменился);
EUR/UAH - 28,8000/29,0500 (вырос на 0,24%);
RUR/UAH - 0,4070/0,4150 (снизился на 0,18%).
Как сообщал УНН, курс наличного доллара во вторник утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,18%.