Курс наличного доллара не изменился

Таким образом, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

USD/UAH - 27,0000/27,1000 (не изменился);

EUR/UAH - 28,8000/29,0500 (вырос на 0,24%);

RUR/UAH - 0,4070/0,4150 (снизился на 0,18%).

Как сообщал УНН, курс наличного доллара во вторник утром на рынке валютообменных операций в столице снизился на 0,18%.