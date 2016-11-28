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Культуру самоповаги до свого здоров’я українці мають формувати самостійно – В.Князевич

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. Для того, щоб суспільство зрозуміло, що здорові люди – це майбутнє держави кожна людина має самостійно виховувати розуміння важливості профілактики та ранньої діагностики захворювання, але державні інституції мають допомагати їй у цьому. Таку думку УНН висловив екс-міністр охорони здоров’я України Василь Князевич.

Культуру самоповаги до свого здоров’я українці мають формувати самостійно – В.Князевич

“Україні необхідно подолати бідність, а бідність вона тягне за собою питання культури і бажання бути здоровим. Це замкнене коло, який розірвати дуже важко. Звичайно, що потрібно займатися здоров’ям, але мають бути й інші стимули. Людям потрібно нормально харчуватися, нормально одягатися, повинна бути культури догляду за тілом, можливість прийти до лікаря і потім, якщо радять, то приймати ліки для профілактики або ті чи інші медичні препарати, які коштують грошей. Тому тут систему потрібно створювати”, — сказав В.Князевич.

Окрім того, він зауважив, що важливість профілактики та ранньої захворюваності людина має усвідомлювати сама, а от держава має їй у цьому допомагати.

“Якщо ти здоровий, ти можеш працювати — ти будеш успішний, тоді можна і займатися своїм здоров’ям. На сьогоднішній день добре жити дуже складно в Україні. Але, все рівно, молодь уже трішки розуміє важливість, починає займати своїм здоров’ям, є навіть цілі клуби, і це дуже добре. Ініціатива має йти від людини, від родини, а держава має допомагати. Це такі інституції, як Міністерство охорони здоров’я, Міністерство сім'ї і молоді, Міністерство інформаційної політики та інші мають займатися тим, щоб суспільство розуміло, що здорові люди це майбутнє держави”, — наголосив В.Князевич.

Нагадаємо, за словами заступника міністра охорони здоров’я України Романа Ілика, в Україні треба запроваджувати тренд на здоровий спосіб життя

При цьому, на сьогодні, в Україні не існує єдиної системи профілактики онкозахворювань.

Так, за словами завідуючого амбулаторно-поліклінічним департаментом Клініки Спіженко Володимира Тихонова, відсутня єдина, розроблена, затверджена та контрольована програма дій: первинна ланка медичної допомоги не забезпечена онкологами, а роботодавці не мотивовані до регулярного контролю за станом здоров’я працівників.

“Все що ми можемо побачити, це — періодичні борди від локальних закладів охорони здоров’я, не чисельні виїзди єдиного на всю країну мобільного мамографа у деякі області України, профогляди на великих підприємствах. Та все це — не є системою”, — сказав В.Тихонов.

Лікар додав, що системно над профілактикою онкозахворювань працюють приватні медичні заклади, бо мають для цього спеціальні програми.

Як повідомляв УНН, за словами нардепа Д.Силантьева, реформу підходів до профілактики захворювань кожен українець повинен починати із себе

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