Культуру самоуважения к своему здоровью украинцы должны формировать самостоятельно - В.Князевич

$41.170.09
45.030.03
ukru
""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
Эксклюзив
13:59 • 8186 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

13:40 • 14389 просмотра

В Украине годовая инфляция ускорилась до 14,6%: что подорожало больше всего

Эксклюзив
13:39 • 14932 просмотра

Строительство новой генерации: в "Укрэнерго" оценили, когда ожидать первые результаты

Эксклюзив
12:04 • 23862 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 58630 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

9 апреля, 07:59 • 68469 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 186780 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 105505 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 131304 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 159904 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.7м/с
44%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 103188 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 91509 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 48144 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 88968 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 69982 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 22877 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 58630 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 186780 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 375200 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 371872 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 27932 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 48378 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 106117 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 137967 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 157152 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

Культуру самоуважения к своему здоровью украинцы должны формировать самостоятельно - В.Князевич

Киев • УНН

 • 6694 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Для того, чтобы общество поняло, что здоровые люди - это будущее государства каждый человек должен самостоятельно воспитывать понимание важности профилактики и ранней диагностики заболевания, но государственные институты должны помогать ему в этом. Такое мнение высказал УНН экс-министр здравоохранения Украины Василий Князевич.

Культуру самоуважения к своему здоровью украинцы должны формировать самостоятельно - В.Князевич

"Украине необходимо преодолеть бедность, а бедность она влечет за собой вопрос культуры и желание быть здоровым. Это замкнутый круг, который разорвать очень трудно. Конечно, нужно заниматься здоровьем, но должны быть и другие стимулы. Людям нужно нормально питаться, нормально одеваться, должна быть культуры ухода за телом, возможность прийти к врачу и потом, если советуют, то принимать лекарства для профилактики или те или иные медицинские препараты, которые стоят денег. Поэтому здесь систему нужно создавать", - сказал В.Князевич.

Кроме того, он отметил, что важность профилактики и ранней заболеваемости человек должен осознавать сам, а вот государство ему в этом должно помогать.

"Если ты здоров, ты можешь работать - ты будешь успешен, тогда можно и заниматься своим здоровьем. На сегодняшний день хорошо жить очень сложно в Украине. Но, все равно, молодежь уже немного понимает важность, начинает заниматься своим здоровьем, есть даже целые клубы, и это очень хорошо. Инициатива должна исходить от человека, от семьи, а государство должно помогать. Это такие институты, как Министерство здравоохранения, Министерство семьи и молодежи, Министерство информационной политики и другие должны заниматься тем, чтобы общество понимало, что здоровые люди это будущее государства", - подчеркнул В.Князевич.

Напомним, по словам заместителя министра здравоохранения Украины Роман Илыка, в Украине нужно вводить тренд на здоровый образ жизни.

При этом, на сегодня в Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленны выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой", - сказал В.Тихонов.

Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Д.Силантьева, реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$60.52
Bitcoin
$77,717.70
S&P 500
$5,018.63
Tesla
$231.67
Газ TTF
$34.23
Золото
$3,092.15
Ethereum
$1,488.21