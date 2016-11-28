Культуру самоуважения к своему здоровью украинцы должны формировать самостоятельно - В.Князевич

"Украине необходимо преодолеть бедность, а бедность она влечет за собой вопрос культуры и желание быть здоровым. Это замкнутый круг, который разорвать очень трудно. Конечно, нужно заниматься здоровьем, но должны быть и другие стимулы. Людям нужно нормально питаться, нормально одеваться, должна быть культуры ухода за телом, возможность прийти к врачу и потом, если советуют, то принимать лекарства для профилактики или те или иные медицинские препараты, которые стоят денег. Поэтому здесь систему нужно создавать", - сказал В.Князевич.

Кроме того, он отметил, что важность профилактики и ранней заболеваемости человек должен осознавать сам, а вот государство ему в этом должно помогать.

"Если ты здоров, ты можешь работать - ты будешь успешен, тогда можно и заниматься своим здоровьем. На сегодняшний день хорошо жить очень сложно в Украине. Но, все равно, молодежь уже немного понимает важность, начинает заниматься своим здоровьем, есть даже целые клубы, и это очень хорошо. Инициатива должна исходить от человека, от семьи, а государство должно помогать. Это такие институты, как Министерство здравоохранения, Министерство семьи и молодежи, Министерство информационной политики и другие должны заниматься тем, чтобы общество понимало, что здоровые люди это будущее государства", - подчеркнул В.Князевич.

Напомним, по словам заместителя министра здравоохранения Украины Роман Илыка, в Украине нужно вводить тренд на здоровый образ жизни.

При этом, на сегодня в Украине не существует единой системы профилактики онкозаболеваний.

Так, по словам заведующего амбулаторно-поликлиническим департаментом Клиники Спиженко Владимира Тихонова, отсутствует единая, разработанная, утвержденная и контролируемая программа действий: первичное звено медицинской помощи не обеспечено онкологами, а работодатели не мотивированы к регулярному контролю за состоянием здоровья работников.

"Все что мы можем увидеть, это - периодические борды от локальных учреждений здравоохранения, немногочисленны выезды единственного на всю страну мобильного маммографа в некоторые области Украины, профосмотры на крупных предприятиях. И все это - не является системой", - сказал В.Тихонов.

Врач добавил, что системно над профилактикой онкозаболеваний работают частные медицинские учреждения, поскольку имеют для этого специальные программы.

Как сообщал УНН, по словам нардепа Д.Силантьева, реформу подходов к профилактике заболеваний каждый украинец должен начинать с себя.