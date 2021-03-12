Кулеба візьме участь у засіданні щодо Криму за формулою “Арріа”: про що говоритимуть
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сьогодні візьме участь у неформальному віртуальному засіданні високого рівня за формулою “Арріа” “Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України”. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу МЗС.
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“12 березня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба разом з низкою міністрів та заступників міністрів закордонних справ країн-партнерів візьме участь у неформальному віртуальному засіданні високого рівня за формулою „Арріа“ „Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України“. Початок заходу о 16:00”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що засідання скликається державами-членами Ради Безпеки ООН — Великою Британією, Естонією, Ірландією, Норвегією, США та Францією — разом з Україною. Понад двадцять країн-членів ООН з різних регіонів світу стали співорганізаторами цього заходу.
Так, із брифінгами виступлять помічниця Генсекретаря ООН з прав людини Ілзе Брандс Керіс, президент Potomac Foundation Філіп Карбер, координаторка Медійної ініціативи за права людини Марія Томак.
Зазначається, що захід має на меті посилити увагу Ради Безпеки ООН та міжнародного співтовариства до грубого порушення Росією міжнародного права та спроб легітимізувати анексію Криму.
“Учасники засідання обговорять триваючу масштабну мілітаризацію Криму та регіону Чорного і Азовського морів, порушення прав людини, погіршення економічної та екологічної ситуації на Кримському півострові”, — інформує МЗС.
Доповнення
Рада національної безпеки й оборони України ухвалила проєкт “Стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополь”.
Служба безпеки України відкрила понад 22 тисячі кримінальних проваджень за злочини проти України під час анексії Криму та окупації Донбасу.