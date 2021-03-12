Кулеба примет участие в заседании по Крыму по формуле "Арріа": о чем будут говорить
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сегодня примет участие в неформальном виртуальном заседании высокого уровня по формуле "Арри" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД.
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"12 марта министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с рядом министров и заместителей министров иностранных дел стран-партнеров примет участие в неформальном виртуальном заседании высокого уровня по формуле "Арріа" "Крым: 7 лет нарушений суверенитета и территориальной целостности Украины". Начало мероприятия в 16:00", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что заседание созывается государствами-членами Совета Безопасности ООН - Великобританией, Эстонией, Ирландией, Норвегией, США и Францией - вместе с Украиной. Более двадцати стран-членов ООН из разных регионов мира стали соорганизаторами этого мероприятия.
Так, с брифингами выступят помощница генсекретаря ООН по правам человека Илзе Брандс Кэрис, президент Potomac Foundation Филипп Карбер, координатор медийной инициативы за права человека Мария Томак.
Отмечается, что мероприятие имеет целью усилить внимание Совета Безопасности ООН и международного сообщества к грубому нарушению Россией международного права и попыток легитимизировать аннексию Крыма.
"Участники заседания обсудят продолжающуюся масштабную милитаризацию Крыма и региона Черного и Азовского морей, нарушения прав человека, ухудшение экономической и экологической ситуации на Крымском полуострове", - информирует МИД.
Дополнение
Совет национальной безопасности и обороны Украины принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".
Служба безопасности Украины открыла более 22 тыс. уголовных производств за преступления против Украины во время аннексии Крыма и оккупации Донбасса.