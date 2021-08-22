Кулеба: Росія робила все впродовж останнього року, щоб “Кримська платформа” не відбулася

Деталі

На думку Кулеби, питання захисту прав людини в Криму є одним з найболючіших, тому що “коли Росія впадає в стан роздратування, вона, зриває свою злість на людях, і починаються обшуки”. Він зауважив, що напрям щодо захисту прав людини в Криму будуть посилювати, зокрема, завдяки “тихої дипломатії” з Російською Федерацією.

Цитата

“Ми маємо всі з вами знати, що Росія робила все впродовж останнього року, щоб „Кримська платформа“ не відбулася. Вони бачать у цій ініціативі реальну загрозу своєму пануванню в Криму. І їх бентежить не лише сам факт проведення саміту в Києві, який повертає дуже сильно і помітно Крим на міжнародний порядок денний, але і подальша робота „Кримської платформи“. Тому що вони бояться саме якихось системних, послідовних дій. Їхня стратегія — в тому, щоб про Крим всі забули і сприйняли їхню окупацію як доконаний факт. „Кримська платформа“ цю стратегію нівелює”, — каже Кулеба.

Доповнення

“Кримська платформа" — дипломатична ініціатива України, основною її метою є повернення міжнародної уваги до питання Криму, захисту прав людини на окупованих територіях та деокупації півострова.

В установчому саміті “Кримської платформи” візьмуть участь делегації 45 країн й організацій. Вчора до участі приєдналася Ісландія.

Датою проведення установчого саміту визначено 23 серпня 2021 року, за його підсумками очікується ухвалення декларації.