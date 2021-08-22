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Кулеба: Россия делала все в течение последнего года, чтобы "Крымская платформа" не состоялась

Кулеба: Россия делала все в течение последнего года, чтобы "Крымская платформа" не состоялась

Киев  •  УНН

 • 16349 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что проведение саммита “Крымская платформа” в Украине поможет решить вопросы защиты прав человека в Крыму. Об этом он заявил в интервью “Радио Свобода”, пишет УНН.

Детали

По мнению Кулебы, вопросы защиты прав человека в Крыму является одним из самых болезненных, потому что “когда Россия впадает в состояние раздражения, она срывает свою злость на людях, и начинаются обыски”. Он отметил, что направление по защите прав человека в Крыму будут усиливать, в частности, благодаря “тихой дипломатии” с Российской Федерацией.

Цитата

“Мы все с вами знать, что Россия делала все в течение последнего года, чтобы ”Крымская платформа“ не состоялась. Они видят в этой инициативе реальную угрозу своему господству в Крыму. И их смущает не только сам факт проведения саммита в Киеве, который возвращает очень сильно и заметно Крым на международную повестку дня, но и дальнейшая работа „Крымской платформы“. Потому что они боятся именно каких-то системных, последовательных действий. Их стратегия — в том, чтобы о Крыме все забыли и восприняли их оккупацию как свершившийся факт. „Крымская платформа“ эту стратегию нивелирует”, - говорит Кулеба.

Дополнение

“Крымская платформа” — дипломатическая инициатива Украины, основной его целью является возвращение международного внимания к вопросу Крыму, защиты прав человека на оккупированных территориях и деоккупации полуострова.

В учредительном саммите “Крымской платформы” примут участие делегации 45 стран и организаций. Вчера к участию присоединилась Исландия.

Датой проведения учредительного саммита определено 23 августа 2021, по его итогам ожидается принятие декларации.

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