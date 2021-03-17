Кулеба оголосив про кінець міфу про "втручання України у вибори"

Цитата

“Кінець міфу про „втручання України у вибори“. Розвідувальне співтовариство США не знайшло жодних ознак причетності українського уряду до підривних заходів проти США. Втручання здійснювала Росія, яка також прагнула зменшити підтримку України з боку США. Чергове гучне фіаско РФ”, — зазначив міністр.

Деталі

В опублікованому напередодні звіті Управління національної розвідки США зазначено, що під час президентських виборів в США в 2020 році розвідка не фіксувала спроб з боку Росії організувати кібератаки на виборчу інфраструктуру, однак російська влада організувала кампанію з “очорнення” кандидата від демократичної партії Джозефа Байдена.

Водночас у документі фігурує український депутат Андрій Деркач, однак автори вважають, що його діями керували росіяни.

“Мережа пов’язаних з Україною осіб, в тому числі агента російського впливу Костянтина Килимника, які також були пов’язані з ФСБ Росії, на протязі всього виборчого циклу робила кроки, щоб завдати шкоди зв’язкам США з Україною, очорнити президента Байдена і його кандидатуру і поліпшити перспективи колишнього президента Трампа на майбутнє переобрання. Ми вважаємо, що ця мережа також прагнула дискредитувати адміністрацію Обами, підкреслюючи звинувачення офіційних осіб США в корупції, для того щоб помилково звинуватити Україну у втручанні в президентські вибори в США в 2016 році”, — йдеться у звіті.

Варто нагадати

Сполучені Штати Америки ввели санкції стосовно деяких українців і організацій.

За версією відомства, особи і організації, що потрапили до списку санкцій, є частиною пов’язаної з Росією “мережі впливу”, яка причетна до депутата Верховної Ради Андрія Деркача. Так, до списку санкцій США щодо України увійшли, зокрема: Олександр Дубинський, Дмитро Ковальчук, Костянтин Кулик, Олександр Онищенко.

Нагадаємо, у вересні 2020 року США ввели санкції проти народного депутата Андрія Деркача за втручання у вибори.

Також УНН повідомляв, що Офіс Генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо плівок, які оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.