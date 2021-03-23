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Кулеба: ми чекаємо від нової адміністрації США на одну конкретну дію

Київ • УНН

 • 15300 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Київ чекає від нової адміністрації США на одну конкретну дію, яку вже проголосив президент Джо Байден: “Америка повертається”. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв’ю словацькому інтернет-виданню "Tyžden", передає УНН.

Цитата:

“Ми чекаємо на одну конкретну дію, яку вже проголосив президент Байден: Америка повертається. Ми хочемо побачити на практиці повернення США, зокрема до європейських справ”, - заявив Кулеба, відповідаючи на питання про те, яких дій очікує Україна від нової адміністрації.

Деталі

Коментуючи стосунки між Україною та новою адміністрацією США, міністр зазначив: немає причин нарікати на якість спілкування. Він згадав про свою розмову з Держсекретарем Ентоні Блінкеном, яка відбулась на початку лютого поточного року.

“Я задоволений якістю цього спілкування. Ми розуміємо, що новій адміністрації потрібно спочатку завершити всі кадрові призначення, адаптуватися, аби вона увійшла у повноцінну роботу. Це може зайняти певний час, але найважливішим буде не якість спілкування, а якість дій. Саме на них ми будемо дивитися”, - сказав дипломат.

Що було раніше

Наприкінці лютого міністр оборони США Ллойд Остін провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Андрієм Тараном.

В ході переговорів очільник Пентагону заявив про прихильність Сполучених Штатів зміцненню можливостей Збройних сил України з метою протистояння Росії.

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