Кучма прокоментував звільнення українських заручників

КИЇВ. 27 грудня. УНН. Перемовини та консультації про звільнення заручників тривали з початку війни, але змісту та результатів набрали в межах мінського процесу. Про йдеться у коментарі представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми стосовно звільнення утримуваних осіб, оприлюдненого його прес-секретарем Даркою Оліфер у Facebook, передає УНН.