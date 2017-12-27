Кучма прокоментував звільнення українських заручників
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Перемовини та консультації про звільнення заручників тривали з початку війни, але змісту та результатів набрали в межах мінського процесу. Про йдеться у коментарі представника України в Тристоронній контактній групі Леоніда Кучми стосовно звільнення утримуваних осіб, оприлюдненого його прес-секретарем Даркою Оліфер у Facebook, передає УНН.
“Перемовини й консультації з цього питання тривали, практично, з початку війни, але змісту та результатів набрали в рамках Мінського процесу. Важко пояснити, наскільки складним та виснажливим був цей процес, скільки зусиль було витрачено задля того, аби люди повернулися до своїх рідних та близьких. Нині ми бачимо, що все було недарма і це надихає до того, аби продовжити нашу роботу”, — наголосив він.
Кучма підкреслив, що це є радісною подією, на яку очікували сотні родин.
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“Велика кількість людей доклалася до того, аби звільнення відбулося якнайшвидше та з дотриманням усіх норм чинного законодавства, — хочу щиро подякувати усім, хто долучився до цієї надскладної роботи”, — зазначив він.
Нагадаємо, на Донбасі у два етапи відбувся обмін утримуваними особами між українською стороною і "ДНР" та "ЛНР".
За словами представника Президента у ВР Ірини Луценко, загалом звільнили 74 заручників. Зокрема, сторона "ЛНР" передала Україні 16 людей, "ДНР" передала 58 осіб. За непідтвердженими даними, в ОРДЛО відправилися 238 переданих українською стороною людей: 73 - в ОРЛО і 165 - в ОРДО. Раніше була домовленіть про передачу 306 людей, утім були зроблені певні корективи.