Кубковий матч між "Нафтовик-Укрнафта" та "Динамо" скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Матч 1/4 фіналу Кубку України між ФК "Нафтовик-Укрнафта" та ФК "Динамо" не відбудеться, в зв'язку непридатності поля стадіону "Нафтовик", передає УНН з посиланням на УПЛ.
“Унаслідок непридатності поля стадіону “Нафтовик” в Охтирці, матч 1/4-ї Кубка України між “Нафтовиком-Укрнафтом” та київським “Динамо” скасовано", - йдеться в повідомленні.
Матеріали справи будуть передані в КДК ФФУ для подальшого розгляду й ухвалення рішення.
Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубку України між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" не відбудеться, в зв'язку неготовності поля стадіону "Локомотив".