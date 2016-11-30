Кубковий матч між "Нафтовик-Укрнафта" та "Динамо" скасовано

“Унаслідок непридатності поля стадіону “Нафтовик” в Охтирці, матч 1/4-ї Кубка України між “Нафтовиком-Укрнафтом” та київським “Динамо” скасовано", - йдеться в повідомленні.

Матеріали справи будуть передані в КДК ФФУ для подальшого розгляду й ухвалення рішення.

Нагадаємо, матч 1/4 фіналу Кубку України між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" не відбудеться, в зв'язку неготовності поля стадіону "Локомотив".