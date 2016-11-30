Кубковый матч между "Нефтяник-Укрнефть" и "Динамо" отменен
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Матч 1/4 финала Кубка Украины между ФК "Нефтяник-Укрнефть" и ФК "Динамо" не состоится, в связи с непригодностю поля стадиона "Нефтяник", передает УНН со ссылкой на УПЛ.
"В результате непригодности поля стадиона "Нефтяник" в Ахтырке, матч 1/4-й Кубка Украины между "Нефтяник-Укрнефть" и киевским "Динамо" отменен", - говорится в сообщении.
Материалы дела будут переданы в КДК ФФУ для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины между ФК "Полтава" и ФК "Шахтер" не состоится из-за неготовности поля стадиона "Локомотив".