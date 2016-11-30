"В результате непригодности поля стадиона "Нефтяник" в Ахтырке, матч 1/4-й Кубка Украины между "Неф­тя­ник-Укр­нефть" и киевским "Динамо" отменен", - говорится в сообщении.

Материалы дела будут переданы в КДК ФФУ для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

Напомним, матч 1/4 финала Кубка Украины между ФК "Полтава" и ФК "Шахтер" не состоится из-за неготовности поля стадиона "Локомотив".