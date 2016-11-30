Кубковий матч між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" скасовано
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Матч 1/4 фіналу Кубку України між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" не відбудеться, в зв'язку неготовності поля стадіону "Локомотив", передає УНН з посиланням на УПЛ.
“Унаслідок неготовності поля стадіону „Локомотив“ у Полтаві, матч 1/4-ї Кубка України між „Полтавою“ та донецьким „Шахтарем“ скасовано”, — йдеться в повідомленні.
Як зазначено в офіційному рапорті матчу, “Поле повністю промерзло, шипи бутсів не входять у ґрунт. Поле представляє небезпеку для футболістів”.
Матеріали справи будуть передані в КДК ФФУ для подальшого розгляду й ухвалення рішення.
Додамо, що у першому чвертфінальному матчі ФК "Миколаїв" пробився до півфіналу Кубку України.
Крім того, сьогодні відбудуться дві гри:
"Нафтовик-Укрнафта" - "Динамо";
"Дніпро" - "Ворскла".
Як повідомляв УНН, В.Коваленка визнано найкращим футболістом 16 туру Ліги Парі-Матч.