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Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО
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14 квітня, 16:00 • 79051 перегляди

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Кубковий матч між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" скасовано

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Матч 1/4 фіналу Кубку України між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" не відбудеться, в зв'язку неготовності поля стадіону "Локомотив", передає УНН з посиланням на УПЛ.

Кубковий матч між ФК "Полтава" та ФК "Шахтар" скасовано

“Унаслідок неготовності поля стадіону „Локомотив“ у Полтаві, матч 1/4-ї Кубка України між „Полтавою“ та донецьким „Шахтарем“ скасовано”, — йдеться в повідомленні.

Як зазначено в офіційному рапорті матчу, “Поле повністю промерзло, шипи бутсів не входять у ґрунт. Поле представляє небезпеку для футболістів”.

Матеріали справи будуть передані в КДК ФФУ для подальшого розгляду й ухвалення рішення.

Додамо, що у першому чвертфінальному матчі ФК "Миколаїв" пробився до півфіналу Кубку України.

Крім того, сьогодні відбудуться дві гри:

"Нафтовик-Укрнафта" - "Динамо";

"Дніпро" - "Ворскла".

Як повідомляв УНН, В.Коваленка визнано найкращим футболістом 16 туру Ліги Парі-Матч.

Українські Національні Новини

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