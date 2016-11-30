Кубковый матч между ФК "Полтава" и ФК "Шахтер" отменили
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Матч 1/4 финала Кубка Украины между ФК "Полтава" и ФК "Шахтер" не состоится в связи с неготовностью поля стадиона "Локомотив", передает УНН со ссылкой на УПЛ.
"В результате неготовности поля стадиона "Локомотив" в Полтаве, матч 1/4-й Кубка Украины между "Полтавой" и донецким "Шахтером" отменили", - говорится в сообщении.
Как указано в официальном рапорте матча, "поле полностью промерзло, шипы бутс не входят в почву. Поле представляет опасность для футболистов".
Материалы дела будут переданы в КДК ФФУ для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.
Добавим, что в первом четвертьфинальном матче ФК "Николаев" пробился в полуфинал Кубка Украины.
Кроме того, сегодня состоятся две игры:
"Нефтяник" - "Динамо";
"Днепр" - "Ворскла".
Как сообщал УНН, В.Коваленко признан лучшим футболистом 16 тура Лиги Пари-Матч.