КСУ перейшов до закритої частини розгляду справи щодо покарання суддів за неправосудний вирок
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Велика Палата Конституційного суду України перейшла до закритої частини розгляду справи за конституційним поданням 55 народних депутатів щодо невідповідності статті 375 Кримінального кодексу України до статей Конституції України щодо притягнення суддів до відповідальності за постановлення неправосудного рішення. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КСУ.
"Велика палата Конституційного Суду України перейшла до закритої частини пленарного засідання у цій справі для ухвалення рішення", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, нардепи вимагають визнати таким, що не відповідає Конституції України положення статті 375 ККУ від 5 квітня 2001 року № 2341—III, згідно з яким “Постановлення суддею завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови — карається обмеженням волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на строк від 2 до 5 років. Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, — караються позбавленням волі на строк від 5 до 8 років”.