КСУ перешел к закрытой части рассмотрения дела о наказании судей за неправосудный приговора
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Большая Палата Конституционного суда Украины перешла к закрытой части рассмотрения дела по конституционному представлению 55 народных депутатов о несоответствии статьи 375 Уголовного кодекса Украины к статьям Конституции Украины о привлечении судей к ответственности за вынесение неправосудного решения. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КСУ.
"Большая палата Конституционного Суда Украины перешла к закрытой части пленарного заседания по этому делу для принятия решения", - говорится в сообщении.
Напомним, нардепы требуют признать таким, что не соответствует Конституции Украины положение статьи 375 УК от 5 апреля 2001 года № 2341-III, согласно которому "Постановление судьей заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления - наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от 2 до 5 лет. Те же действия, повлекшие тяжкие последствия или совершенные из корыстных побуждений в других личных интересах или в целях воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста, - наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет".