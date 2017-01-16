Криворізькі прихильники Руху “Український вибір — Право народу” провели благодійну акцію
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. 15 січня2017 року активісти Громадського руху “Український вибір — Право народу” і члени гуманітарної групи Кривбасу на чолі з Анатолієм Глущенко відвідали гуртожиток у Кримовому Розі, де тимчасово проживають переселенці з Донбасу, передає УНН.
Від імені лідера Руху Віктора Медведчука дітям-переселенцям були передані подарунки і привітання з Новим роком та Різдвом Христовим.
Також члени молодіжної групи “Українського вибору” в іменний православної каплиці, створеної за допомогою активу Руху, помолилися про мир в Україні. Молоді хлопці в молитві попросили, щоб Господь дарував мир і згоду українського народу, а також послав українцям єдність, стабільність і довіру один до одного.
Нагадаємо, в День святого Миколая активісти Руху “Український вибір — Право народу” привітали жителів Крівбасса- в Криворізькому соціальному центрі для дітей-сиріт пройшла благодійна акція Руху.