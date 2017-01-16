Криворожские сторонники Движения "Украинский выбор - право народа" провели благотворительную акцию
Киев • УНН
КИЕВ. 16 января. УНН. 15 января 2017 года активисты Общественного движения "Украинский выбор - право народа" и члены гуманитарной группы Кривбасса во главе с Анатолием Глущенко посетили общежитие в Крымов Роге, где временно проживают переселенцы с Донбасса, передает УНН.
От имени лидера Движения Виктора Медведчука детям-переселенцам были переданы подарки и поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым.
Также члены молодежной группы "Украинские выбора" в именной православной часовни, созданной с помощью актива Движения, помолились о мире в Украине. Молодые ребята в молитве попросили, чтобы Господь даровал мир и согласие украинскому народу, а также послал украинцам единство, стабильность и доверие друг к другу.
Напомним, в День святого Николая активисты Движения "Украинский выбор - право народа" поздравили жителей Кривбасса в Криворожском социальном центре для детей-сирот где прошла благотворительная акция Движения.