Криваві сутички і покупка голосів за 6 доларів: як пройшли вибори в Нігерії

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Київ • УНН

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АБУДЖА-КИЇВ. 24 лютого. УНН. У Нігерії 23 лютого відбулося голосування на виборах президента, відстрочене на тиждень за рішенням влади. Про те, як проходили вибори написав спеціальний кореспондент УНН Ogaga Oghene Ikogho.

Кореспондент повідомляє, що голосування проходило на тлі невдоволення частини населення перенесенням дня голосування з 16 лютого на 23. Але такою відстрочкою скористалися кандидати, які активно проводили агітацію аж до моменту настання “дня тиші” (за 24 години до відкриття виборчих дільниць для голосування). Але, як повідомляє кореспондент, невдоволення від перенесення дня голосування не стало головною проблемою виборів. Головною проблемою стало відновлення терактів і сутичок по всій країні.

“Запеклі конфлікти поновилися, коли дворазовий губернатор штату Кано і колишній міністр оборони сенатор Рабіу Кванквасо зазнали нападу в селі Кофа, штат Кано, з боку прихильників члена Палати представників Абдулмумуні Джібрін. Криваве зіткнення привело до загибелі як мінімум двох осіб, руйнування понад 60 автомобілів і підпалу будинків. Абдулмумуні і ще 70 осіб з обох сторін були затримані для допиту. Сенатор Кванквасо назвав цей напад замахом на його життя”, — повідомляє кореспондент.

Рано вранці 23 лютого на місто Майдугурі напали. У місті одна за одною вибухнуло кілька бомб. І хоча жодна група не взяла на себе відповідальність за напади, вважається, що вибухи, які сталися в районі Гайд Майдугурі — справа рук радикального ісламістського угруповання “Боко харам”. Кількість жертв, як повідомляє кореспондент УНН, ще уточнюється.

“Під час самих виборів, голосування в столиці Нігерії, Абуджі, було досить мирним і організованим, чого не можна сказати про інші штати Нігерії. Прямо на в’їзді в столицю солдати перекрили головну дорогу з Кугбо, недалеко від Кеффі, штат Насарава, сусіднього міста федеральної столиці, тим самим позбавивши безліч людей можливості голосувати на виборах. Проте, в цілому зазначалося, що всюди, де проводилося голосування, спостерігалася величезна явка виборців”, — повідомляє кореспондент і додає, що черги біля дільниць формувалися вже до 6 ранку.

У другому за важливістю місті Нігерії, Лагосі, не все було так само спокійно як в столиці.

“Так, в районі Окота, виник хаос, коли відомий бізнесмен найняв хуліганів, щоб зірвати вибори на дільниці, знищуючи виборчі матеріали і підпалюючи їх. Жителі, які стали свідками безладу, висловили протест проти інциденту, наполягаючи на тому, що повторні вибори повинні були бути проведені негайно, тому що це здавалося прийомом з метою позбавити їх права голосу.

Крім того, з якихось невідомих причин, вибори на острові Бонні, штат Ріверс, навіть не змогли відбутися, в той час як двоє чоловіків були вбиті солдатами в Сапеле, штат Дельта, і ще один — в Ібадані, штат Ойо. У штаті Кеббі ситуація була протилежною: житель штату Кеббі на північному заході Нігерії напав на солдата, в результаті чого той був важко поранений”, — повідомляє кореспондент.

Не обійшлося і без підкупу виборців.

“У кількох місцях було зафіксовано, що голоси були продані за ціною всього 6 доларів за виборця, в той час як в штаті Байелса, на півдні Нігерії, губернатор Серіаке Діксон також скаржився на сумні інциденти в його регіоні, де Незалежна національна виборча комісія брала участь в шахрайських діях.

Проте, цікаво відзначити, що кандидати в президенти двох основних партій вранці 23 лютого віддали свої голоси без будь-яких особливих труднощів. Чинний президент Мухаммаду Бухарі проголосував о 8:30 ранку, кандидат опозиції Атіка Абубакар — о 10:00 за місцевим часом. Що стосується кандидата на пост віце-президента Пітера Обі, він скаржився на труднощі, що виникають перед голосуванням, і висловлював надію, що виборча комісія зможе поліпшити процес.
В результаті збоїв, що відбувалися під час виборів по всій країні, нігерійці не можуть точно передбачити, хто переможе. Чинний президент має владу, в той час як кандидат від опозиції так само сильний, має хороші зв’язки і користується підтримкою дуже багатьох нігерійців”, — повідомив кореспондент.

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