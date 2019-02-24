Кровавые стычки и покупка голосов за 6 долларов: как прошли выборы в Нигерии

Корреспондент сообщает, что голосование проходило на фоне недовольства части населения переносом дня голосования с 16 февраля на 23. Но такой отсрочкой воспользовались кандидаты, активно проводившие агитацию вплоть до момента наступления «дня тишины» (за 24 часа до открытия избирательных участков для голосования). Но, как сообщает корреспондент, недовольство от переноса дня голосования не стало главной проблемой выборов. Главной проблемой стало возобновление терактов и стычек по всей стране.

«Ожесточенные конфликты возобновились, когда двукратный губернатор штата Кано и бывший министр обороны сенатор Рабиу Кванквасо подвергся нападению в деревне Кофа, штат Кано, со стороны сторонников члена Палаты представителей Абдулмумуни Джибрин. Кровавое столкновение привело к гибели как минимум двух человек, разрушению более 60 автомобилей и поджогу домов. Абдулмумуни и еще 70 человек с обеих сторон были задержаны для допроса.

Сенатор Кванквасо назвал это нападение покушением на его жизнь», - сообщает корреспондент.

Рано утром 23 февраля город Майдугури подвергся нападению. В городе одна за другой взорвалось несколько бомб. И хотя ни одна группа не взяла на себя ответственность за нападения, считается, что взрывы, произошедшие в районе Гайдам Майдугури – дело рук радикальной исламистской группировки «Боко харам». Количество жертв, как сообщает корреспондент УНН, еще уточняется.

«Во время самих выборов, голосование в столице Нигерии, Абудже, было довольно мирным и организованным, чего нельзя сказать о других штатах Нигерии. Прямо на въезде в столицу солдаты перекрыли главную дорогу из Кугбо, недалеко от Кеффи, штат Насарава, соседнего города федеральной столицы, тем самым лишив множество людей возможности голосовать на выборах. Тем не менее, в целом отмечалось, что везде, где проводилось голосование, наблюдалась огромная явка избирателей», - сообщает корреспондент и добавляет, что очереди возле участков формировались уже к 6 утра.

Во втором по важности городе Нигерии, Лагосе, не все было так же спокойно как в столице.

«Так, в районе Окота, возник хаос, когда известный бизнесмен нанял хулиганов, чтобы сорвать выборы на избирательном участке, уничтожая избирательные материалы и поджигая их.

Жители, которые стали свидетелями беспорядка, выразили протест против инцидента, настаивая на том, что повторные выборы должны были быть проведены немедленно, потому что это казалось уловкой с целью лишить их права голоса.

Кроме того, по каким-то неизвестным причинам, выборы на острове Бонни, штат Риверс, даже не смогли состояться, в то время как двое мужчин были убиты солдатами в Сапеле, штат Дельта, и еще один - в Ибадане, штат Ойо. В штате Кебби ситуация была противоположной: житель штата Кебби на северо-западе Нигерии напал на солдата, в результате чего тот был тяжело ранен», - сообщает корреспондент.

Не обошлось и без подкупа избирателей.

«В нескольких местах было зафиксировано, что голоса были проданы по цене всего 6 долларов за избирателя, в то время как в штате Байелса, на юге Нигерии, губернатор Сериаке Диксон также жаловался на печальные инциденты в его регионе, где Независимая национальная избирательная комиссия участвовала в мошеннических действиях.

Тем не менее, интересно отметить, что кандидаты в президенты двух основных партий утром 23 февраля отдали свои голоса без каких-либо особых затруднений. Действующий президент Мухаммаду Бухари проголосовал в 8:30 утра, кандидат оппозиции Атику Абубакар - в 10:00 по местному времени. Что касается кандидата на пост вице-президента Питера Оби, он жаловался на трудности, возникающие перед голосованием, и выражал надежду, что избирательная комиссия сможет улучшить процесс.

В результате сбоев, происходивших во время выборов по всей стране, нигерийцы не могут точно предсказать, кто победит. Действующий президент обладает властью, в то время как кандидат от оппозиции так же силен, имеет хорошие связи и пользуется поддержкой очень многих нигерийцев», - сообщил корреспондент.