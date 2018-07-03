Кримські санкції США змусили російського олігарха продати літак - ЗМІ

За словами агента олігарха, ні Тимченко, ні його компанії "уже кілька років не мають стосунку до цього літака", оскільки у 2014 році корпорація Gulfstream припинила технічне обслуговування його бізнес-лайнера через санкції США.

З того часу літак був двічі переданий до реєстрів літаків різних країн, його реєстраційний номер був змінений, а офшорні компанії, перелічені в документах, як його власники, змінювалися кілька разів.



Після анексії Криму США внесли Тимченка до санкційного списку. У липні 2014 року велика газовидобувна компанія "Новатек", 23% якої належать Тимченко, також потрапила під дію санкцій.

Як повідомляв УНН, російський алюмінієвий магнат Олег Дерипаска повернув три приватні літаки, які він лізингував, бо не може дозволити собі їх оренду через нові санкції США, введені у квітні 2018 року.