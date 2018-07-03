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Кримські санкції США змусили російського олігарха продати літак - ЗМІ

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Російський олігарх Геннадій Тимченко, один з друзів президента Владіміра Путіна, продав приватний літак Gulfstream G650, яким володів з 2013 року. Під час продажу він поскаржився на те, що американські санкції не дали йому можливості використовувати цей літак. Про це свідчать дані торгового посередника і авіареєстру, повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За словами агента олігарха, ні Тимченко, ні його компанії "уже кілька років не мають стосунку до цього літака", оскільки у 2014 році корпорація Gulfstream припинила технічне обслуговування його бізнес-лайнера через санкції США.

З того часу літак був двічі переданий до реєстрів літаків різних країн, його реєстраційний номер був змінений, а офшорні компанії, перелічені в документах, як його власники, змінювалися кілька разів.

Після анексії Криму США внесли Тимченка до санкційного списку. У липні 2014 року велика газовидобувна компанія "Новатек", 23% якої належать Тимченко, також потрапила під дію санкцій.

Як повідомляв УНН, російський алюмінієвий магнат Олег Дерипаска повернув три приватні літаки, які він лізингував, бо не може дозволити собі їх оренду через нові санкції США, введені у квітні 2018 року.

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