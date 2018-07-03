Крымские санкции США заставили российского олигарха продать самолет - СМИ

По словам агента олигарха, ни Тимченко, ни его компании "уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету", поскольку в 2014 году корпорация Gulfstream прекратила обслуживание его бизнес-лайнера из-за санкций США.

С тех пор самолет был дважды передан в реестры самолетов различных стран, его регистрационный номер был изменен, а оффшорные компании, перечисленные в документах, как его владельцы, менялись несколько раз.



После аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список. В июля 2014 года большая газодобывающая компания "Новатэк", 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций.

Как сообщал УНН, российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые он лизинговал, потому что не может позволить себе их аренду из-за новых санкций США, которые были введенны в апреле 2018 года.