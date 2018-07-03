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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 75497 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 110421 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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8 марта, 13:20 • 131464 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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8 марта, 10:25 • 138466 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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Крымские санкции США заставили российского олигарха продать самолет - СМИ

Крымские санкции США заставили российского олигарха продать самолет - СМИ

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Российский олигарх Геннадий Тимченко, один из друзей президента Владимира Путина, продал частный самолет Gulfstream G650, которым владел с 2013 года. При продаже он пожаловался на то, что американские санкции не дали ему возможности использовать этот самолет. Об этом свидетельствуют данные торгового посредника и авиареестра, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

По словам агента олигарха, ни Тимченко, ни его компании "уже несколько лет не имеют отношения к этому самолету", поскольку в 2014 году корпорация Gulfstream прекратила обслуживание его бизнес-лайнера из-за санкций США.

С тех пор самолет был дважды передан в реестры самолетов различных стран, его регистрационный номер был изменен, а оффшорные компании, перечисленные в документах, как его владельцы, менялись несколько раз.

После аннексии Крыма США внесли Тимченко в санкционный список. В июля 2014 года большая газодобывающая компания "Новатэк", 23% которой принадлежат Тимченко, также попала под действие санкций.

Как сообщал УНН, российский алюминиевый магнат Олег Дерипаска вернул три частных самолета, которые он лизинговал, потому что не может позволить себе их аренду из-за новых санкций США, которые были введенны в апреле 2018 года.

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