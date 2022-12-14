кремль заявив, що новорічне перемир'я "не входить до порядку денного"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. росія не отримувала жодних пропозицій щодо можливого новорічного припинення вогню в Україні, тому це питання "не входить до порядку денного", заявив у середу офіційний представник кремля дмитро пєсков, пише УНН посилаючись на росЗМІ.
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"Пропозицій ні від кого не надходило, така тема не входить до порядку денного", - сказав він на брифінгу в Москві, відповідаючи на питання про таку можливість.
Деталі
Коментуючи повідомлення ЗМІ про можливі постачання американських систем ПРО Patriot в Україну, пєсков сказав: "Я б поки не став це коментувати, тому що це все повідомлення ЗМІ. Наразі повідомлення ЗМІ недостовірні, тому чекатимемо на якусь офіційну інформацію".
На питання, чи він поділяє точку зору заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, який сказав, що системи Patriot будуть "законною метою", пєсков відповів: "Звісно".
пєсков відмовився уточнити будь-які подробиці реакції на обмеження цін на російську нафту, запроваджене ЄС, заявивши, що найближчим часом із цього приводу буде видано указ президента.
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Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до виведення військ рф із території України на Різдво.