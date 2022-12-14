кремль заявив, що новорічне перемир'я "не входить до порядку денного"

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
19:27 • 13689 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

18:26 • 46841 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 87937 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 139065 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 164058 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 339463 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 217790 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193008 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 325331 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 458939 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.2 м/с
91 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112847 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74688 перегляди

Умєров задекларував понад 1,6 млн грн зарплати і оренду дружиною квартири у США

31 березня, 14:18 • 32461 перегляди

Британія підтримає довготривалий мир для України - спікер Палати громад

31 березня, 15:14 • 32884 перегляди

Хорватія готує 13-й пакет допомоги Україні

31 березня, 15:21 • 31766 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 339461 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 325330 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 543506 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 674680 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 695098 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 74688 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 112847 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 198469 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 224540 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 217554 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

кремль заявив, що новорічне перемир'я "не входить до порядку денного"

кремль заявив, що новорічне перемир'я "не входить до порядку денного"

Київ • УНН

 • 595787 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. росія не отримувала жодних пропозицій щодо можливого новорічного припинення вогню в Україні, тому це питання "не входить до порядку денного", заявив у середу офіційний представник кремля дмитро пєсков, пише УНН посилаючись на росЗМІ.

Цитата

"Пропозицій ні від кого не надходило, така тема не входить до порядку денного", - сказав він на брифінгу в Москві, відповідаючи на питання про таку можливість.

Деталі

Коментуючи повідомлення ЗМІ про можливі постачання американських систем ПРО Patriot в Україну, пєсков сказав: "Я б поки не став це коментувати, тому що це все повідомлення ЗМІ. Наразі повідомлення ЗМІ недостовірні, тому чекатимемо на якусь офіційну інформацію".

На питання, чи він поділяє точку зору заступника голови ради безпеки рф дмитра медведєва, який сказав, що системи Patriot будуть "законною метою", пєсков відповів: "Звісно".

пєсков відмовився уточнити будь-які подробиці реакції на обмеження цін на російську нафту, запроваджене ЄС, заявивши, що найближчим часом із цього приводу буде видано указ президента.

Додамо

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав до виведення військ рф із території України на Різдво.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаНовини Світу
Bitcoin
$82,563.20
Золото
$3,156.75
Tesla
$258.01
Brent
$74.69
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,824.02