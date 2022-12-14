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кремль заявил, что новогоднее перемирие "не входит в повестку дня"

Киев • УНН

 • 595786 просмотра

КИЕВ. 14 декабря. УНН. россия не получала никаких предложений о возможном новогоднем прекращении огня в Украине, поэтому этот вопрос "не входит в повестку дня", заявил в среду официальный представитель кремля дмитрий песков, пишет УНН ссылаясь на росСМИ.

Цитата

"Предложений ни от кого не поступало, такая тема не входит в повестку дня", - сказал он на брифинге в Москве, отвечая на вопрос о такой возможности.

Детали

Комментируя сообщения СМИ о возможных поставках американских систем ПРО Patriot в Украину, песков сказал: "Я бы пока не стал это комментировать, потому что это все сообщения СМИ. Пока сообщения СМИ недостоверны, поэтому будем ожидать какой-то официальной информации".

На вопрос, разделяет ли он точку зрения заместителя председателя совета безопасности рф дмитрия медведева, который сказал, что системы Patriot будут "законной целью", песков ответил: "Конечно".

песков отказался уточнить какие-либо подробности реакции на ограничение цен на российскую нефть, введенное ЕС, заявив, что в ближайшее время по этому поводу будет издан указ президента.

Добавим

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал к выводу войск россии с территории Украины на Рождество.

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