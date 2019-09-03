Кремль: дата саміту "нормандської четвірки" поки не визначена
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Дата наступного саміту “нормандської четвірки” поки не визначена. Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, відповідаючи на питання, чи була визначена дата зустрічі за результатами консультацій в Берліні в понеділок, передає УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Ні, поки не визначена”, — сказав він.
Зустріч в Берліні пройшла в рамках підготовки до саміту лідерів “четвірки” і реалізації Мінських домовленостей.
Росію на зустрічі представляв помічник президента РФ Владислав Сурков. У переговорах брав участь новий глава МЗС України Вадим Пристайко. Представник МЗС ФРН Марія Адебар пояснила його участь в переговорах тим, що раніше він представляв Україну саме в якості радника президента.
Як писав УНН, радники лідерів Нормандської четвірки (Україна, Німеччина, Франція і Росія, — ред.) завершили у понеділок пізно ввечері переговори в Берліні.