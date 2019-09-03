Кремль: дата саммита "нормандской четверки" пока не определена

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 112826 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 123678 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 115202 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 121135 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 125921 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 151206 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 150757 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140719 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 195840 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116863 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Кремль: дата саммита "нормандской четверки" пока не определена

Кремль: дата саммита "нормандской четверки" пока не определена

Киев  •  УНН

 • 7742 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Дата следующего саммита “нормандской четверки” пока не определена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, определена ли дата встречи по результатам консультаций в Берлине в понедельник, передает УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Нет, пока не определена”, — сказал он.

Встреча в Берлине прошла в рамках подготовки к саммиту лидеров “четверки” и реализации Минских договоренностей.

Россию на встрече представлял помощник президента РФ Владислав Сурков. В переговорах участвовал новый глава МИД Украины Вадим Пристайко. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар пояснила его участие в переговорах тем, что ранее он представлял Украину именно в качестве советника президента.

Как писал УНН, советники лидеров Нормандской четверки (Украина, Германия, Франция и Россия — ред.) завершили в понедельник поздно вечером переговоры в Берлине.

Украинские Национальные Новости

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