Кожен третій українець готовий відмовитися платити хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. За даними дослідження "Барометр світової корупції" 2016 року, 56% опитаних українців вважають, що корупція є одним з найактуальніших питань, у той же час 29% українців готові відмовлятися платити хабар, передає УНН з посиланням на дослідження Transparency International.
Зазначається, що 29% українців готові відмовлятися платити хабар, 9% готові повідомляти про корупцію, 6% будуть голосувати за доброчесних кандидатів та партії, 7% готові вголос обговорювати проблему корупції, 2% готові вступити до антикорупційної організації, а 1% — бойкотувати недоброчесний бізнес.
Згідно з опитуванням, проблема корупції досі лишається у трійці найактуальніших для України — це засвідчили 56% респондентів. На питання, чи знизився рівень корупції за останні чотири роки, 72% українців відповіли заперечно. Спроби уряду змінити цю ситуацію 86% опитаних оцінюють негативно. При цьому 49% українців вважають, що заможні люди впливають на уряд у власних інтересах, і пропонують запровадити більш жорсткі правила, аби цьому запобігти, а 67% впевнені в необхідності заборонити компаніям фінансувати політичні партії та кандидатів.
Найкорумпованішими українці назвали: державних службовців (65%), парламент (64%), працівників податкової сфери (62%), суддів (61%), президента та прем’єр-міністра (60%), представників місцевих органів влади (55%), поліцію (54%), керівників бізнесу (46%), релігійних лідерів (32%).
Протягом останнього року 38% українців давали хабар при взаємодії з органами влади. Найчастіше платили хабар при отриманні послуг у таких установах: початкові та середні навчальні заклади (38%), медичні установи (33%), при взаємодії з дорожньою поліцією (33%), у системі професійної освіти (31%), оформлюючи виплати по безробіттю (9%), оформлюючи соціальні пільги (6%).
При цьому вважають за непотрібне повідомляти про корупцію 42% опитаних, адже 16% переконані, що це нічого не змінить, а 14% бояться наслідків такого викриття. Можна назвати українців досить сміливими викривачами, адже майже кожен третій житель Європи та країн Центральної Азії не повідомляє про корупцію саме через страх помсти.
Також варто відзначити прогрес порівняно з минулими роками: у 2013 році 74% українців не повідомляли про корупцію, бо 63% з них вважали, що це нічого не змінить, а 24% боялися наслідків.
Всесвітньо відоме дослідження Transparency International “Барометр світової корупції” (Global Corruption Barometer) традиційно присвячується вимірюванню впливу корупції на життя громадян у різних країнах світу. Барометр дозволяє визначати суспільну думку щодо участі громадян у корупційних діях та їх оцінку діяльності органів влади в подоланні корупційних зловживань.
У 2016 році опитування проводилися індивідуально дослідницькою групою TNS з використанням підходу автоматизованої персональної співбесіди (CAPI) з 24.02.2016 по 26.05.2016. В опитуванні взяли участь повнолітні громадяни всіх вікових категорій.
Загальна кількість респондентів в Україні — 1507 осіб. Статистична похибка для України становить 2,6 відсоткових пункти.