Каждый третий украинец готов отказаться платить взятку

Отмечается, что 29% украинцев готовы отказываться платить взятку, 9% готовы сообщать о коррупции, 6% будут голосовать за добропорядочных кандидатов и партии, 7% готовы вслух обсуждать проблему коррупции, 2% готовы вступить в антикоррупционную организацию, а 1% - бойкотировать недобропорядочный бизнес.

Согласно опросу, проблема коррупции до сих пор остается в тройке самых актуальных для Украины - это показали 56% респондентов. На вопрос, снизился ли уровень коррупции за последние четыре года, 72% украинцев ответили отрицательно. Попытки правительства изменить эту ситуацию 86% опрошенных оценивают отрицательно. При этом 49% украинцев считают, что состоятельные люди влияют на правительство в собственных интересах, и предлагают ввести более жесткие правила, чтобы это предотвратить, а 67% уверены в необходимости запретить компаниям финансировать политические партии и кандидатов.

Коррумпированными украинцы назвали: государственных служащих (65%), парламент (64%), работников налоговой сферы (62%), судей (61%), президента и премьер-министра (60%), представителей местных органов власти (55%), полицию (54%), руководителей бизнеса (46%), религиозных лидеров (32%).

В течение последнего года 38% украинцев давали взятку при взаимодействии с органами власти. Чаще всего платили взятку при получении услуг в таких учреждениях: начальные и средние учебные заведения (38%), медицинские учреждения (33%), при взаимодействии с дорожной полицией (33%), в системе профессионального образования (31%), оформляя выплаты по безработице (9%), оформляя социальные льготы (6%).

При этом считают ненужным сообщать о коррупции 42% опрошенных, ведь 16% убеждены, что это ничего не изменит, а 14% боятся последствий такого разоблачения. Можно назвать украинцев достаточно смелыми обличителями, ведь почти каждый третий житель Европы и стран Центральной Азии не сообщает о коррупции именно из-за страха мести.

Также стоит отметить прогресс по сравнению с прошлыми годами: в 2013 году 74% украинцев не сообщали о коррупции, потому что 63% из них считали, что это ничего не изменит, а 24% боялись последствий.

Всемирно известное исследование Transparency International "Барометр мировой коррупции" (Global Corruption Barometer) традиционно посвящается измерению влияния коррупции на жизнь граждан в разных странах мира. Барометр позволяет определять общественное мнение относительно участия граждан в коррупционных действиях и их оценку деятельности органов власти в преодолении коррупционных злоупотреблений.

В 2016 году опросы проводились индивидуально исследовательской группой TNS с использованием подхода автоматизированного персонального собеседования (CAPI) с 24.02.2016 по 26.05.2016. В опросе приняли участие совершеннолетние граждане всех возрастов.

Общее количество респондентов в Украине - 1507 человек. Статистическая погрешность для Украины составляет 2,6 процентных пункта.