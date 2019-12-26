Кожен п'ятий українець святкуватиме Різдво двічі - опитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. В Україні 21% населення збираються святкувати Різдво обидва рази - 25 грудня і 7 січня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані загальнонаціонального дослідження Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і соціологічної служби Центру Разумкова.

"Більшість українців, як і минулого року, має намір святкувати Різдво 7 січня наступного року – 67% (у 2017 році – 76%, у 2018 році – 69%), ще 21% (у 2018 році – 17%) святкуватимуть обидва рази – і 25 грудня, і 7 січня, і лише 4% (4% й у 2018 році) відповіли, що святкуватимуть лише 25 грудня", - вказали соціологи.

Як зазначається, не святкуватимуть Різдво взагалі 6% (8% торік).

Загальнонаціональне дослідження проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 13 по 18 грудня 2019 року в усіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2017 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, очільник ПЦУ Епіфаній заявив, що перенесення святкування Різдва на 25 грудня - це питання часу.

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