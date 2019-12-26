Каждый пятый украинец будут праздновать Рождество дважды - опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. В Украине 21% населения собираются праздновать Рождество оба раза - 25 декабря и 7 января. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные общенационального исследования Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова.
"Большинство украинцев, как и в прошлом году, намерены праздновать Рождество 7 января следующего года - 67% (в 2017 году - 76%, в 2018 году - 69%), еще 21% (в 2018 году - 17%) будут праздновать оба раза - и 25 декабря, и 7 января, и только 4% (4% и в 2018 году) ответили, что будут праздновать только 25 декабря", - указали социологи.
Как отмечается, не будет праздновать Рождество вообще 6% (8% в прошлом году).
Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 13 по 18 декабря 2019 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Напомним, глава ПЦУ Епифаний заявил, что перенос празднования Рождества на 25 декабря - это вопрос времени.