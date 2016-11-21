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Кожен чоловік у віці старше 50 років має, як мінімум раз на рік, обстежуватися в уролога - онколог

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Результативність лікування онкологічної хвороби залежить від того, як рано онкопатологія була виявлена. Зважаючи на те, що рак простати перебуває в топі ракових захворювань, чоловіки, щонайменше, раз на рік мають відвідувати уролога. Про це у коментарі УНН зазначив заступник директора Національного Інституту раку Сергій Коровін.

Кожен чоловік у віці старше 50 років має, як мінімум раз на рік, обстежуватися в уролога - онколог

"Для того, щоб лікувати будь-яку онкопатологію, потрібно визначити її на ранніх етапах. Так як від діагностики на ранніх стадіях залежить результативність лікування онкохворих. А для того, щоб виявити її на ранніх етапах потрібно займатися скрінінговими програмами, тобто потрібно займатися виявленням цих ранніх стадій. Адже рак простати перебуває в топі ракових захворювань. І кожен чоловік у віці старше 50 років має хоч раз на рік звернутися до уролога", - наголосив він.

Також, на думку С.Коровіна, на сьогодні в Україні стоїть гостра потреба у створенні державної програми профілактики захворювань, зокрема, онкологічних.

"Це має бути державна програма. Тому що, по–перше, у нас немає доступу будь-якого бажаючого до уролога, потрібно йти і постояти в черзі і таке інше. А по–друге, є спеціальний тест на рак простати і він не є безкоштовним. От і все пояснення, чому нам потрібна державна програма", - наголосив він.

Як повідомляв УНН, у 2015 році рак простати виявили більш ніж у 6 тис. українців.

Загалом, за словами онкологів, вилікувати вчасно діагностований рак сьогодні дозволяють сучасні методики лікування і новітнє медичне обладнання. Ізраїльський відомий лікар Еял Фенінг, наприклад, зазначає, що лікувати рак простати необхідно за допомогою КіберНожа. Саме ця методика є найбільш зберігаючою та ефективною.

До слова, медики навчилися лікувати цю хворобу у чоловіків так, щоб останні після онкологічного діагнозу повертають до повноцінного сімейного життя.

Так, на сьогодні єдиний в Україні КіберНіж працює в МЦ "Клініка Спіженко".

Ексклюзивність та цінність проведення лікування КіберНожем, переконують лікарі, поза сумнівами. Адже, цей метод працює саме там, де треба, впливаючи безпосередньо на ракові пухлини, а не на весь організм хворого. Онкологи констатують, що використання КіберНожа, за умови ранньої діагностики, дозволяє повністю вилікувати 99% хворих.

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