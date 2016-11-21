Каждый мужчина в возрасте старше 50 лет должен как минимум раз в год обследоваться у уролога - онколог

"Для того, чтобы лечить любую онкопатологию нужно определить ее на ранних этапах. Так как от диагностики на ранних стадиях зависит результативность лечения онкобольных. А для того, чтобы выявить ее на ранних этапах нужно заниматься скрининговыми программами, то есть нужно заниматься выявлением этих ранних стадий. Ведь рак простаты находится в топе раковых заболеваний. И каждый мужчина в возрасте старше 50 лет должен хоть раз в год обратиться к урологу", - подчеркнул он.

Также, по мнению С.Коровина, на сегодня в Украине стоит острая необходимость в создании государственной программы профилактики заболеваний, в частности, онкологических.

"Это должна быть государственная программа. Потому что, во-первых, у нас нет доступа любого желающего к урологу, нужно идти и постоять в очереди и так далее. А во-вторых, есть специальный тест на рак простаты и он не является бесплатным. Вот и все объяснение, почему нам нужна государственная программа", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев.

В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Известный израильский врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.

К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.

Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".

Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействует непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.