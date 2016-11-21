Каждый мужчина в возрасте старше 50 лет должен как минимум раз в год обследоваться у уролога - онколог
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Результативность лечения онкологической болезни зависит от того, как рано онкопатология была обнаружена. В виду того, что рак простаты находится в топе раковых заболеваний, мужчины, по меньшей мере, раз в год должны посещать уролога. Об этом в комментарии УНН сказал заместитель директора Национального Института рака Сергей Коровин.
"Для того, чтобы лечить любую онкопатологию нужно определить ее на ранних этапах. Так как от диагностики на ранних стадиях зависит результативность лечения онкобольных. А для того, чтобы выявить ее на ранних этапах нужно заниматься скрининговыми программами, то есть нужно заниматься выявлением этих ранних стадий. Ведь рак простаты находится в топе раковых заболеваний. И каждый мужчина в возрасте старше 50 лет должен хоть раз в год обратиться к урологу", - подчеркнул он.
Также, по мнению С.Коровина, на сегодня в Украине стоит острая необходимость в создании государственной программы профилактики заболеваний, в частности, онкологических.
"Это должна быть государственная программа. Потому что, во-первых, у нас нет доступа любого желающего к урологу, нужно идти и постоять в очереди и так далее. А во-вторых, есть специальный тест на рак простаты и он не является бесплатным. Вот и все объяснение, почему нам нужна государственная программа", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, в 2015 году рак простаты обнаружили более чем у 6 тыс. украинцев.
В целом, по словам онкологов, вылечить вовремя диагностированный рак сегодня позволяют современные методики лечения и новейшее медицинское оборудование. Известный израильский врач Эял Фенинг, например, отмечает, что лечить рак простаты необходимо с помощью КиберНожа. Именно эта методика является наиболее сберегающей и эффективной.
К слову, медики научились лечить эту болезнь у мужчин так, что последние после онкологического диагноза возвращаются к полноценной семейной жизни.
Так, на сегодня единственный в Украине КиберНож работает в МЦ "Клиника Спиженко".
Эксклюзивность и ценность проведения лечения КиберНожом, убеждают врачи, не вызывает сомнений. Ведь этот метод работает именно там, где нужно, воздействует непосредственно на раковые опухоли, а не на весь организм больного. Онкологи констатируют, что использование КиберНожа, при условии ранней диагностики, позволяет полностью вылечить 99% больных.