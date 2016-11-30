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Козацькі пісні Дніпропетровщини стали претендентами на зарахування до списку ЮНЕСКО

Київ • УНН

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КИЇВ-ДНІПРО. 30 листопада. УНН. Питання про внесення нових кандидатур до Списку нематеріальної культурної спадщини розглянуть на засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини в Аддіс-Абебі (Ефіопія). У числі претендентів на включення до списку ЮНЕСКО — Козацькі пісні Дніпропетровської області. Про це УНН-Центр повідомили у прес-службі.

Козацькі пісні Дніпропетровщини стали претендентами на зарахування до списку ЮНЕСКО

В Україні статус “Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини” має тільки Петриківський розпис, як українське художнє надбання. До списку ЮНЕСКО його зарахували у 2013 році.

У результаті в листопаді цього року номінація “Козацькі пісні Дніпропетровщини”, як частина козацького епосу Дніпропетровської області, пройшла експертну оцінку ЮНЕСКО без єдиного зауваження і увійшла в число номінантів на включення до списку Всесвітньої нематеріальної культурної спадщини.

Проводиться системна робота із залученням кращих експертів Дніпропетровщини та України — вчених, музикантів, краєзнавців. Була створена творча лабораторія з вивчення козацьких пісень при Дніпропетровській музичній академії.

Зазначимо, що засідання Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини триватиме до 2 грудня в Аддіс-Абебі (Ефіопія).

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