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Казацкие песни Днепропетровщины стали претендентами на зачисление в список ЮНЕСКО

Киев • УНН

 • 10312 просмотра

КИЕВ-ДНЕПР. 30 ноября. УНН. Вопрос о внесении новых кандидатур в Список нематериального культурного наследия рассмотрят на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Аддис-Абебе (Эфиопия). В числе претендентов на включение в список ЮНЕСКО - Казацкие песни Днепропетровской области. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе.

Казацкие песни Днепропетровщины стали претендентами на зачисление в список ЮНЕСКО

В Украине статус "Всемирного нематериального культурного наследия" имеет только Петриковская роспись, как украинское художественное достояние. В список ЮНЕСКО был зачислен в 2013 году.

В результате в ноябре этого года номинация "Казацкие песни Днепропетровщины", как часть казацкого эпоса Днепропетровской области, прошла экспертную оценку ЮНЕСКО без единого замечания и вошла в число номинантов на включение в список Всемирного нематериального культурного наследия.

Проводится системная работа с привлечением лучших экспертов Днепропетровщины и Украины - ученых, музыкантов, краеведов. Была создана творческая лаборатория по изучению казацких песен при Днепропетровской музыкальной академии.

Отметим, что заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия продлится до 2 декабря в Аддис-Абебе (Эфиопия).

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