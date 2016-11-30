Казацкие песни Днепропетровщины стали претендентами на зачисление в список ЮНЕСКО

В Украине статус "Всемирного нематериального культурного наследия" имеет только Петриковская роспись, как украинское художественное достояние. В список ЮНЕСКО был зачислен в 2013 году.

В результате в ноябре этого года номинация "Казацкие песни Днепропетровщины", как часть казацкого эпоса Днепропетровской области, прошла экспертную оценку ЮНЕСКО без единого замечания и вошла в число номинантов на включение в список Всемирного нематериального культурного наследия.

Проводится системная работа с привлечением лучших экспертов Днепропетровщины и Украины - ученых, музыкантов, краеведов. Была создана творческая лаборатория по изучению казацких песен при Днепропетровской музыкальной академии.

Отметим, что заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия продлится до 2 декабря в Аддис-Абебе (Эфиопия).