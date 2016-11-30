Казацкие песни Днепропетровщины стали претендентами на зачисление в список ЮНЕСКО
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 30 ноября. УНН. Вопрос о внесении новых кандидатур в Список нематериального культурного наследия рассмотрят на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия в Аддис-Абебе (Эфиопия). В числе претендентов на включение в список ЮНЕСКО - Казацкие песни Днепропетровской области. Об этом УНН-Центр сообщили в пресс-службе.
В Украине статус "Всемирного нематериального культурного наследия" имеет только Петриковская роспись, как украинское художественное достояние. В список ЮНЕСКО был зачислен в 2013 году.
В результате в ноябре этого года номинация "Казацкие песни Днепропетровщины", как часть казацкого эпоса Днепропетровской области, прошла экспертную оценку ЮНЕСКО без единого замечания и вошла в число номинантов на включение в список Всемирного нематериального культурного наследия.
Проводится системная работа с привлечением лучших экспертов Днепропетровщины и Украины - ученых, музыкантов, краеведов. Была создана творческая лаборатория по изучению казацких песен при Днепропетровской музыкальной академии.
Отметим, что заседание Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия продлится до 2 декабря в Аддис-Абебе (Эфиопия).