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Коронавірусом у світі заразилося вже більше 140,5 млн осіб

Коронавірусом у світі заразилося вже більше 140,5 млн осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Станом на ранок суботи у світі коронавірусною хворобою COVID-19 заразилося вже 140,5 млн людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані сайту Worldometers.

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 140 511 425 людей, з них одужало 119 30 709 осіб. Кількість померлих зросла до 3 012 007.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (32,305,912), Індія (14,521,683), Бразилія (13,834,342), Франція (5,224,321), Росія (4,684,148), Велика Британія (4,383,572), Туреччина (4,150,039) та Італія (3,842,079).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (579,942), Бразилії (369,024) та Мексиці (211,693).

Загальна ситуація в Україні

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.

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