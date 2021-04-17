Коронавирусом в мире заразилось уже более 140,5 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. По состоянию на утро субботы в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заразились уже 140,5 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире на COVID-19 инфицировано 140 511 425 человек, из них выздоровели 119 30 709 человек. Количество умерших возросло до 3012007.
“Лидеры” по количеству инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (32,305,912), Индия (14,521,683), Бразилия (13,834,342), Франция (5,224,321), Россия (4,684,148), Великобритания (4,383,572), Турция (4,150,039) и Италия (3,842,079).
“Лидеры” по количеству летальных исходов
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (579,942), Бразилии (369,024) и Мексике (211,693).
Общая ситуация в Украине
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.