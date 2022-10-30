Король Карл III проведе кліматичний захід напередодні COP27
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Король Карл III оголосив у неділю, що проведе прийом напередодні кліматичного саміту COP27 наступного місяця, пише УНН.
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Букінгемський палац заявив, що захід 4 листопада збере понад 200 "міжнародних бізнес-лідерів, осіб, які ухвалюють рішення та НУО" за два дні до початку саміту в Єгипті.
Палац заявив, що цей захід має ознаменувати закінчення проведення у Великій Британії COP26.
Карл III є захисником навколишнього середовища з довгою історією проведення кампаній за кращу охорону навколишнього середовища, органічне землеробство та боротьбу зі зміною клімату.
Додамо
Прем'єр-міністр Ріші Сунак вирішив не їхати на COP27, натомість зосередившись на внутрішніх проблемах.