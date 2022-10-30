Король Карл III проведе кліматичний захід напередодні COP27

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Букінгемський палац заявив, що захід 4 листопада збере понад 200 "міжнародних бізнес-лідерів, осіб, які ухвалюють рішення та НУО" за два дні до початку саміту в Єгипті.

Палац заявив, що цей захід має ознаменувати закінчення проведення у Великій Британії COP26.

Карл III є захисником навколишнього середовища з довгою історією проведення кампаній за кращу охорону навколишнього середовища, органічне землеробство та боротьбу зі зміною клімату.

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Прем'єр-міністр Ріші Сунак вирішив не їхати на COP27, натомість зосередившись на внутрішніх проблемах.