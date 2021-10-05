Корнієнко заявляє, що питання відставки Разумкова можна розглянути вже в четвер

Деталі

Корнієнко не бачить суперечностей у розгляді питання про відставку Разумкова без звіту та висновків Рахункової палати.

"Пропонуємо відповідно до частини 1 статті 77 Регламенту Верховної Ради призначити розгляд питання відкликання голови Верховної Ради з посади на 07.10.2021 року, це післязавтра. Згідно з частиною 4 статті 76 Регламенту Верховної Ради України, надати доручення Рахунковій палаті провести фінансову перевірку виконання кошторису Верховної Ради у поточному році", - сказав Корнієнко, з трибуни ВР.

Перед цим у спілкуванні з журналістами він заявив, що розгляд питання через 10 днів затягує політичну кризу, адже наступний тиждень - не пленарний. Корнієнко наголосив, що ВР 9-го скликання порушує Регламент значно менше, ніж попередні скликання.

"Так, як він порушувався в минулому скликанні, то наше скликання на фоні цього - просто школярі, які ще не навчилися навіть писати", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо

ВР відсторони Разумкова від ведення засідань парламенту на два пленарні дні. Питання відсторонення ініціювали у парламенті сьогодні, 5 вересня, після проведення наради голів фракцій з Разумковим.

Контекст

2 жовтня представники фракції “Слуга народу” заявили, що зібрали необхідну кількість підписів (150) для ініціювання відкликання з посади спікера ВР. 4 жовтня Разумков заявив про початок процедури відкликання.

Водночас розгляд питання у сесійній залі ВР поточного пленарного тижня, за словами Разумкова, неможливий.

Претендентом на посаду голови ВР є чинний перший віце-спікер Руслан Стефанчук, водночас на місце першого віце-спікера ймовірно можуть призначити Олександра Корнієнка.