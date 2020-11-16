Корнієнко: "слуги народу" ще не визначилися, чи голосуватимуть за відміну "карантину вихідного дня"

"Постанова про звернення до Кабінету міністрів з пропозицією переглянути своє рішення щодо "карантину вихідного дня": ми теж не проти, щоб ця постанова була у порядку денному сесії, але щодо того, як фракція "Слуга народу" проголосує - ми будемо визначатися. Ще тексту немає. В принципі, наші депутати, як сумлінні законодавці - просять текст, щоб ознайомитися і визначитися", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування "карантину вихідного дня".