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Корнієнко: "слуги народу" ще не визначилися, чи голосуватимуть за відміну "карантину вихідного дня"

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Фракція "Слуга народу" ще не вирішила, чи буде голосувати за проект постанови про скасування рішення уряду про введення "карантину вихідного дня". Про це на брифінгу заявив голова партії Олександр Корнієнко, передає кореспондент УНН.

"Постанова про звернення до Кабінету міністрів з пропозицією переглянути своє рішення щодо "карантину вихідного дня": ми теж не проти, щоб ця постанова була у порядку денному сесії, але щодо того, як фракція "Слуга народу" проголосує - ми будемо визначатися. Ще тексту немає. В принципі, наші депутати, як сумлінні законодавці - просять текст, щоб ознайомитися і визначитися", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, у Верховній Раді України зареєстрували проект постанови щодо скасування "карантину вихідного дня".

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