"Контроль аж до віників прибиральниць": у МХП розповіли, як дбають про безпеку виробництва продуктів

Вона не лише дружина засновника МХП, а й директор департаменту технологій, якості і безпеки продукції МХП.

Цитата:

"Безпека охоплює все — аж до того, який віник використовує прибиральниця. Наприклад, вона замітає віником із дерев'яним держаком і не розуміє, чому до неї чіпляються і вимагають взяти із пластиковим. Доводиться пояснювати, що в дерев'яному держаку може бути волога, мікроби, а якщо забути надягти рукавички, то можна занести мікроб на виробництво. Так, доводилося стояти над головами співробітників, доки не привчили їх мити руки кожні дві години, ходити в душ, переодягатися", - розповіла вона.

Деталі

Іноді люди справді не розуміли, чому вони повинні переодягати і так чистий халат, продовжила Косюк, чому недостатньо один раз помити руки з милом, а потрібно ще їх обробити дезінфектантом. Вони намагалися обдурити автомат дезінфекції та перестрибнути через турнікет пропускного пункту, тому довелося ставити такі турнікети, які неможливо перестрибнути.

"Тепер люди звикли й вже не розуміють, як можна зайти на виробництво без шапочки чи не змінювати рукавички. Безпека — це не тільки ті характеристики продукту, які не завдають шкоди здоров'ю людини, а й високі стандарти, доведені до автоматизму", - резюмувала вона.

Довідка

МХП — провідний виробник курячого м’яса в Україні із найбільшою часткою ринку і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів (“Наша Ряба”). МХП контролює всі етапи виробництва м’яса птиці від вирощування зернових, виробництва комбікормів до інкубації яєць, вирощування бройлерного поголів’я, переробки, збуту, розподілу і продажу м’яса птиці (в тому числі через франчайзингові точки МХП). МХП використовує власні рефрижератори для доставки своєї продукції, що знижує загальні транспортні витрати і час доставки. У портфелі МХП також бренди "Легко" і "Бащинський".

З 15 травня 2008 року акції МХП котируються на Лондонській фондовій біржі під стікером MHPC.