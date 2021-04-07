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"Контроль вплоть до веников уборщиц": в МХП рассказали, как заботятся о безопасности производства продуктов

"Контроль вплоть до веников уборщиц": в МХП рассказали, как заботятся о безопасности производства продуктов

Киев  •  УНН

 • 12881 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Елена Косюк рассказала, как на предприятиях МХП следят за безопасностью производства продуктов, передает УНН со ссылкой на Forbes.

Она не только жена основателя МХП, но и директор департамента технологий, качества и безопасности продукции МХП.

Цитата:

"Безопасность охватывает все - вплоть до того, какой веник использует уборщица. Например, она заметает веником с деревянной рукояткой и не понимает, почему к ней пристают и требуют взять с пластиковой. Приходится объяснять, что в деревянном древке может быть влага, микробы, а если забыть надеть перчатки, то можно занести микроб на производство. Да, приходилось стоять над головами сотрудников, пока не приучили их мыть руки каждые 2 часа, ходить в душ, переодеваться", - рассказала она.

Детали

Иногда люди действительно не понимали, почему они должны переодевать и так чистый халат, продолжила Косюк, почему недостаточно один раз помыть руки с мылом, а нужно еще их обработать дезинфектантом. Они пытались обмануть автомат дезинфекции и перепрыгнуть через турникет пропускного пункта, поэтому пришлось ставить такие турникеты, которые невозможно перепрыгнуть.

"Теперь люди привыкли и не понимают, как можно зайти на производство без шапочки или не менять перчатки. Безопасность - это не только те характеристики продукта, которые не наносят вреда здоровью человека, но и высокие стандарты, доведенные до автоматизма", - резюмировала она.

Справка

МХП - ведущий производитель куриного мяса в Украине с наибольшей долей рынка и высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба"). МХП контролирует все этапы производства мяса птицы от выращивания зерновых, производства комбикормов до инкубации яиц, выращивания бройлерного поголовья, переработки, сбыта, распределения и продажи мяса птицы (в том числе через франчайзинговые точки МХП). МХП использует собственные рефрижераторы для доставки своей продукции, что снижает общие транспортные расходы и время доставки. В портфеле МХП также бренды "Легко" и "Бащинский".

С 15 мая 2008 года акции МХП котируются на Лондонской фондовой бирже под стикером MHPC.

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