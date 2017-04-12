Контактна група домовилася про повне дотримання режиму тиші напередодні Великодня

КИЇВ. 12 квітня. УНН. Тристороння контактна група під час засідання в Мінську повторно домовилася про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.