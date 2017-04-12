Контактна група домовилася про повне дотримання режиму тиші напередодні Великодня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Тристороння контактна група під час засідання в Мінську повторно домовилася про повне дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила прес-секретар представника України у контактній групі Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facеbook, передає УНН.
“Тристороння контактна група підтвердила свою прихильність рішенню від 29 березня 2017 року про виконання раніше прийнятих зобов’язань щодо повного дотримання режиму припинення вогню напередодні великодніх свят”, — повідомила Д.Оліфер.
Нагадаємо, сьогодні Тристороння контактна група провела засідання в Мінську.