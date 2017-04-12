Контактная группа договорилась о соблюдении режима тишины накануне Пасхи

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске повторно договорилась о соблюдение режима прекращения огня накануне пасхальных праздников. Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook, передает УНН.