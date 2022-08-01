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Консультаційно-експертну раду КРАІЛ, з якої вигнали Баума, будуть переобирати

Консультаційно-експертну раду КРАІЛ, з якої вигнали Баума, будуть переобирати

Київ • УНН

 • 226818 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Консультаційно-експертну раду Комісії з регулювання азартних ігор в Україні будуть переобирати. Про це журналістам УНН повідомили у пресслужбі КРАІЛу. Там наголосили – минулий склад не виконував своїх обов’язків належним чином.

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Цитата

“Розпуск Консультаційно-експертної ради пов’язаний з тим, що рада не виконувала належним чином своїх функцій та обов’язків, передбачених Положенням про Консультаційно-експертну раду Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей. Найближчим часом будуть внесені зміни до цього Положення та буде оголошено про формування нового складу КЕР”, – підкреслили в КРАІЛі.

Нагадаємо

Наприкінці червня Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей достроково припинила повноваження своєї Консультаційно-експертної ради.

Про це стало відомо після того, як в мережі поширилося відео, де на заході, організованому 1XBet у росії, читають антиукраїнський реп. Повноваження разом із посадою втратив і перший заступник голови ради Борис Баум, який, за інформацією журналістів, і був лобістом видачі ліцензії проросійському букмекеру 1XBet для роботи в Україні.

Баум нібито курує гральним бізнесом в Україні і при цьому тісно пов’язаний з російським бізнесом та крупним російським політиком – заступником голови державної думи рф та спецпредставником путіна Олександром Бабаковим.

Бориса Баума разом з російськими власниками 1xBet вже внесли у базу “Миротворця” як людину, яка брала “Свідому участь у процесах дестабілізації фінансово-економічної ситуації в Україні (та займалася – ред.) легалізацією (відмиванням) коштів чи іншого майна, отриманих злочинним шляхом на фінансування російської військової агресії і тероризму”.

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