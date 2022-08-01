Консультационно-экспертный совет КРАИЛ, из которого выгнали Баума, будут переизбирать

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“Роспуск Консультационно-экспертного совета связан с тем, что совет не выполнял должным образом своих функций и обязанностей, предусмотренных Положением о Консультационно-экспертном совете Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей. В ближайшее время будут внесены изменения в это Положение и будет объявлено о формировании нового состава КЭС”, – подчеркнули в КРАИЛе.

Напомним

В конце июня Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей досрочно прекратила полномочия своего Консультационно-экспертного совета.

Об этом стало известно после того, как в сети распространилось видео, где на мероприятии, организованном 1XBet в россии, читают антиукраинский рэп. Полномочия вместе с должностью потерял и первый заместитель председателя совета Борис Баум, который, по информации журналистов, и был лоббистом выдачи лицензии пророссийскому букмекеру 1XBet для работы в Украине.

Баум якобы курирует игорным бизнесом в Украине и при этом тесно связан с российским бизнесом и крупным российским политиком – заместителем председателя государственной думы рф и спецпредставителем путина Александром Бабаковым.

Бориса Баума вместе с российскими владельцами 1xBet уже внесли в базу “Миротворца” как человека, который принимал “Сознательное участие в процессах дестабилизации финансово-экономической ситуации в Украине (и занимался – ред.) легализацией (отмыванием) средств или иного имущества, полученных преступным путем для финансирования российской военной агрессии и терроризма”.