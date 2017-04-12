Конкуренти на держзакупівлях часто дискредитують один одного в ЗМІ - О.Цильвік
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. На сьогоднішній день говорити про чесну конкуренцію в Україні досить складно, адже багато недобросовісних учасників ринків вдаються до нечесної конкуренції, дискредитуючи своїх конкурентів через засоби масової інформації. Це стосується, зокрема, і держаних закупівель також. Таку думку у коментарі УНН висловив заступник голови правління Всеукраїнської громадської організації “Союз споживачів України” Олег Цільвік.
“На жаль, ЗМІ часто виступають засобом для того, щоб ефективно дискредитувати когось, поширити інфомацію ту, яка не відповідає дійсності. Звісно, що якщо брати таку ідеальну модель, коли ви отримуєте інформацію з будь-яких джерел ЗМІ про неправомірні дії чи негативну репутацію певної компанії, то звісно, що ви будете більш обережно ставитися до роботи з нею.
Сьогодні говорити про чесну конкуренцію в Україні досить складно. Все ще дуже залежить від ринку. В окремих випадках є просто монополія і про конкуренцію мова навіть не йде”, — сказав О.Цільвік.
За словами експерта, на спроби недобросовісних гравців ринків дискредитувати конкурентів на рівні ЗМІ має реагувати Антимонопольний комітет.
“Це антиконкурентні дії. І за цим мав би дивитися і Антимонопольний комітет. Це прояви недобросовісної конкуренції, коли певна інформація впливає на репутацію”, — зауважив О.Цільвік.
Нагадаємо, про спроби дискредитації у ЗМІ нещодавно завила група компаній “Трейд Коммодіті”.
За словами комерційного директора підприємства Володимира Гарькавого, намагання нав’язати “Трейд Коммодіті” якісь політичні ярлики — безглузді, і система “Прозорро” не має жодних претензій до тендерних перемог компанії.