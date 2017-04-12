Конкуренты на госзакупках часто дискредитируют друг друга в СМИ - О.Цильвик
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. На сегодняшний день говорить о честной конкуренции в Украине достаточно сложно, ведь много недобросовестных участников рынков прибегают к нечестной конкуренции, дискредитируя своих конкурентов через средства массовой информации. Это касается в том числе и государственных закупок также. Такое мнение в комментарии УНН высказал заместитель председателя правления Всеукраинской общественной организации "Союз потребителей Украины" Олег Цильвик.
"К сожалению, СМИ часто выступают средством для того, чтобы эффективно дискредитировать кого-то, распространить информацию ту, которая не соответствует действительности. Конечно, если брать такую идеальную модель, когда вы получаете информацию по любым источникам СМИ о неправомерных действиях или негативную репутацию определенной компании, то конечно, что вы будете более осторожно относиться к работе с ней.
Сегодня говорить о честной конкуренции в Украине достаточно сложно. Все еще сильно зависит от рынка. В отдельных случаях просто монополия и о конкуренции речь даже не идет", - сказал О.Цильвик.
По словам эксперта, на попытки недобросовестных игроков рынков дискредитировать конкурентов на уровне СМИ должен реагировать Антимонопольный комитет.
"Это антиконкурентные действия. И по этому должен смотреть и Антимонопольный комитет. Это проявления недобросовестной конкуренции, когда определенная информация влияет на репутацию", - отметил О.Цильвик.
Напомним, о попытках дискредитации в СМИ недавно заявила группа компаний "Трейд Коммодити".
По словам коммерческого директора предприятия Владимира Гарькавого, попытки навязать "Трейд Коммодити" какие-то политические ярлыки - бессмысленны, и у системы "Прозорро" нет никаких претензий к тендерным победам компании.