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Компанію “Автомагістраль”, що будує дороги в Україні, запідозрили у фінансових махінаціях

Компанію “Автомагістраль”, що будує дороги в Україні, запідозрили у фінансових махінаціях

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 квітня. УНН. Суд надав дозвіл на проведення позапланової перевірки в компанії “Автомагістраль”, що спеціалізується на будівництві та ремонті доріг в Україні, повідомляє УНН з посиланням на ухвалу суду, опубліковану в Єдиному реєстрі судових рішень.

В ухвалі зазначається, що правоохоронцями було викрито компанію з ознаками фіктивності, яка мала фінансово-господарські відносини з “Автомагістралю”.

“Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ „Реалбуд-М“ не маючи в наявності трудових ресурсів, будь-яких основних фондів та виробничих потужностей декларувало поставку товарів без відповідного їх придбання, а також виконання різноманітного комплексу робіт і послуг.

Окрім того, обсяги задекларованих операцій з купівлі — продажу товарів, різноманітність комплексу робіт і послуг, відсутність трудових ресурсів, відсутність складських приміщень, зміни номенклатури товару та відображення в реалізації товарів (робіт, послуг), придбання яких відсутнє або не підтверджується по ланцюгу від постачальника, що вказує на маніпулювання звітністю та неможливість здійснення операцій, що задекларовані у податковій звітності ТОВ „Реалбуд-М“, що підтверджується листом Управління аудиту ГУ ДФС у Рівненській області вх. № 68/17-00-14-05-08 від 17.01.17.

Зокрема встановлено, що ТОВ „Реалбуд-М“ протягом 2016 року в податковому та бухгалтерському обліках підприємства документально відображало проведені фінансово-господарські операції по взаємовідносинах з ПП „Автомагістраль“ (код ЄДРПОУ 31481658, Київська обл., Вишгородський район, с. Синяк, вул. Київська, 68)”, — йдеться в ухвалі суду.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, приватним підприємством “Автомагістраль” володіє Микола Скоростецький, який у 2005-2007 роках очолював Службу автомобільних доріг у Київській області.

За останні три роки “Автомагістраль” перемогла в тендерах на понад 1 мільярд гривень.

Як раніше повідомляв УНН, СБУ викрила розкрадання сотень мільйонів гривень посадовцями “Київавтодору”.

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