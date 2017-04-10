Компанию "Автомагистраль", которая строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях
Киев • УНН
КИЕВ. 10 апреля. УНН. Суд дал разрешение на проведение внеплановой проверки в компании "Автомагистраль", которая специализируется на строительстве и ремонте дорог в Украине, сообщает УНН со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.
В постановлении отмечается, что правоохранители разоблачили компанию с признаками фиктивности, которая имела финансово-хозяйственные отношения с "Автомагистралью".
"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО "Реалбуд-М" не имея в наличии трудовых ресурсов, любых основных фондов и производственных мощностей декларировало поставку товаров без соответствующего их приобретения, а также выполнения широкого комплекса работ и услуг.
Кроме того, объемы задекларированных операций по купле - продаже товаров, разнообразие комплекса работ и услуг, отсутствие трудовых ресурсов, отсутствие складских помещений, изменения номенклатуры товара и отражение в реализации товаров (работ, услуг), приобретение которых отсутствует или не подтверждается по цепи от поставщика, что указывает на манипулирование отчетностью и невозможность осуществления операций, задекларированных в налоговой отчетности ООО "Реалбуд-М", что подтверждается письмом Управления аудита ГУ ГФС в Ровенской област и вх. № 68/17-00-14-05-08 от 17.01.17.
В частности установлено, что ООО "Реалбуд-М" в течение 2016 года в налоговом и бухгалтерском учете предприятия документально отражало проведенные финансово-хозяйственные операции по взаимоотношениям с ООО "Автомагистраль" (код ЕГРПОУ 31481658, Киевская обл., Вышгородский район, с. Синяк, ул. Киевская, 68)", - говорится в постановлении суда.
Напомним, по данным СМИ, частным предприятием "Автомагистраль" владеет Николай Скоростецкий, который в 2005-2007 годах возглавлял Службу автомобильных дорог в Киевской области.
За последние три года "Автомагистраль" победила в тендерах на более 1 млрд грн.
Как ранее сообщал, СБУ раскрыла хищение сотен миллионов гривен должностными лицами "Киевавтодора".