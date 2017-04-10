Компанию "Автомагистраль", которая строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 48025 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104279 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 160351 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118273 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117579 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113134 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104673 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107179 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103663 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154623 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Компанию "Автомагистраль", которая строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях

Компанию "Автомагистраль", которая строит дороги в Украине, заподозрили в финансовых махинациях

Киев  •  УНН

 • 20708 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Суд дал разрешение на проведение внеплановой проверки в компании "Автомагистраль", которая специализируется на строительстве и ремонте дорог в Украине, сообщает УНН со ссылкой на решение суда, опубликованное в Едином реестре судебных решений.

В постановлении отмечается, что правоохранители разоблачили компанию с признаками фиктивности, которая имела финансово-хозяйственные отношения с "Автомагистралью".

"Досудебным расследованием установлено, что служебные лица ООО "Реалбуд-М" не имея в наличии трудовых ресурсов, любых основных фондов и производственных мощностей декларировало поставку товаров без соответствующего их приобретения, а также выполнения широкого комплекса работ и услуг.

Кроме того, объемы задекларированных операций по купле - продаже товаров, разнообразие комплекса работ и услуг, отсутствие трудовых ресурсов, отсутствие складских помещений, изменения номенклатуры товара и отражение в реализации товаров (работ, услуг), приобретение которых отсутствует или не подтверждается по цепи от поставщика, что указывает на манипулирование отчетностью и невозможность осуществления операций, задекларированных в налоговой отчетности ООО "Реалбуд-М", что подтверждается письмом Управления аудита ГУ ГФС в Ровенской област и вх. № 68/17-00-14-05-08 от 17.01.17.

В частности установлено, что ООО "Реалбуд-М" в течение 2016 года в налоговом и бухгалтерском учете предприятия документально отражало проведенные финансово-хозяйственные операции по взаимоотношениям с ООО "Автомагистраль" (код ЕГРПОУ 31481658, Киевская обл., Вышгородский район, с. Синяк, ул. Киевская, 68)", - говорится в постановлении суда.

Напомним, по данным СМИ, частным предприятием "Автомагистраль" владеет Николай Скоростецкий, который в 2005-2007 годах возглавлял Службу автомобильных дорог в Киевской области.

За последние три года "Автомагистраль" победила в тендерах на более 1 млрд грн.

Как ранее сообщал, СБУ раскрыла хищение сотен миллионов гривен должностными лицами "Киевавтодора".

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